Cuisine: Ces plats ont toujours été végétaliens

Le nombre de personnes végétariennes et végétaliennes en Suisse augmente lentement, mais de manière constante. En 2022, 5,3% de la population helvétique était végétarienne et 0,7% avait une alimentation purement végétale, donc végétalienne. À côté de cela, on trouve ce que l’on appelle les flexitariens. Il s’agit de celles et ceux qui, pour des raisons environnementales, par exemple, renoncent plus souvent, mais pas complètement, à la viande et aux produits d’origine animale.

Et puis il y a également les individus qui ne veulent pas adapter leurs habitudes alimentaires. Peut-être parce que le mot vegan les irrite? Peut-être parce que les «produits de substitution» n’aiguisent pas leur appétit? Dans tous les cas, voici une bonne nouvelle: de nombreux plats – internationaux et nationaux – connus ont de tout temps été sans viande. Nous en avons listé quelques-uns ci-dessous.

À base de plantes, pour le bien de l’environnement

Ce que nous mangeons a en effet un fort impact sur le climat. On estime que 21 à 37% de nos émissions de gaz à effet de serre sont imputables à l’industrie alimentaire, notamment par le biais de l’agriculture, de l’utilisation des terres, du stockage, du transport, de l’emballage, de la transformation, de la vente au détail et de la consommation. Le rapport du GIEC, dont sont issus ces chiffres, n’apporte cependant pas que des mauvaises nouvelles: «La consommation d’une alimentation saine et durable offre de grandes opportunités afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des systèmes alimentaires et d’améliorer la santé.» En d’autres termes, cela signifie que la personne qui se nourrit de manière plus écologique s’alimente, par la force des choses, de façon plus saine. Sont ainsi recommandés les céréales, les légumineuses, les fruits et légumes, les noix et les graines, ainsi qu’une consommation limitée des aliments d’origine animale. L’Office fédéral de l’environnement décrit, lui aussi, l’impact important que l’alimentation a sur l’environnement: «Un grand potentiel réside dans une production de denrées alimentaires plus respectueuses des ressources et dans la mise en place de produits plus durables, davantage basés sur les plantes.»

Mais assez parlé des faits, place au plaisir. Et à des plats qui devraient convaincre même les gens critiques et sceptiques vis-à-vis de l’alimentation végétale. Des plats qui étaient déjà végétaliens alors même que le mot n’existait pas encore. Et quelques autres qui peuvent le devenir en supprimant ou en remplaçant l’un ou l’autre des ingrédients, sans même qu’on s’en rend compte et, parfois, même sans avoir recours à des produits de substitution. L’auteure Katharina Seiser a d’ailleurs écrit un livre de cuisine où se trouvent des recettes du monde entier qui ont toujours été sans produits d’origine animale.

Des plats qui ont toujours été végétaliens:

Pasta Napoli – Le classique que l’on trouve probablement déjà dans le répertoire de base de chaque ménage. (De nombreuses sortes de pâtes – comme les spaghettis – sont végétaliennes, et, quand il y a des œufs, c’est indiqué.)

Pasta aglio e olio – De l’ail, de l’huile, c’est si simple, si végétal.

Pasta alla Norma – L’aubergine joue ici le premier rôle.

Röstis – Avec les plats à base de fromage, c’est l’un des classiques suisses. L’utilisation de beurre par certains pourrait représenter un sujet de discorde, mais les röstis sont tout simplement bons, qu’ils soient cuits dans l’huile ou dans le beurre.

Frites – Ceux qui prétendent encore que le véganisme rime avec ennui et manque de goût ont vraisemblablement oublié que le meilleur plat des chaudes soirées de l’été dernier était la portion de frites.

Falafel – Oui, les falafels ont toujours été végétaliens, tout comme le houmous!

Pizza Marinara – Pour les minimalistes! Si vous avez déjà mangé une bonne Marinara, le fromage ne vous manquera pas. (À noter que la pâte à pizza est végétalienne.)

Bruschetta – Comme pour la Marinara, les tomates et l’ail sont à l’honneur. Que demander de plus? (Attention toutefois, car toutes les sortes de pain ne sont pas végétaliennes, même si c’est le cas pour beaucoup d’entre elles.)

Taboulé – Cette salade à base de semoule existe dans de nombreuses variantes, qui sont toutes végétaliennes.

Curry – On pourrait citer ici tous les currys, par exemple ceux de la cuisine thaïlandaise ou indienne. Les plats indiens, en particulier, sont souvent végétaliens.

Ratatouille – Même le rat de Disney a adoré!

Guacamole avec des nachos – C’est certes un snack, mais que c’est bon.

Des plats qui peuvent facilement être «véganisés»:

Purée de pommes de terre – Pour la version végétalienne de ce «crowdpleaser», il suffit d’utiliser du beurre et du lait végétaliens, et le tour est joué. Il s’agit aussi d’une astuce sympa quand on invite des amis qui ne consomment pas de lactose.

Risotto – Si le bouillon est végétalien, c’est quasiment gagné. Et, très honnêtement, un bon risotto n’a même pas besoin de fromage ou de beurre.

Pasta pesto – Encore un classique de la cuisine italienne (qui, par nature, est souvent très favorable aux végétaliens). Pour ceux qui font le pesto eux-mêmes, il suffit de supprimer le fromage – et c’est tout aussi bon.

Risi e bisi – Classiquement, ce plat se prépare avec des morceaux de lard ou de jambon, mais on peut tout simplement les laisser de côté. Et c’est tout aussi délicieux, c’est promis.

Soupe au potiron – En fait, toutes les soupes de légumes sont facilement «véganisables». Remplacez la crème par du lait de coco ou contentez-vous de la supprimer.

