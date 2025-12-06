Les flocons d’avoine peuvent être préparés de nombreuses manières. Voici comment les transformer en un petit-déjeuner de Noël.

Cuisine : Donnez un air de Noël à vos flocons d’avoine

Du porridge, oui, mais avec au goût de Noël. Getty Images

Au milieu des baisses de moral hivernales et des échéances d’avant Noël, nous avons surtout besoin d’une chose: de l’énergie. Elle dépend notamment d’un petit-déjeuner équilibré.

Les cafés branchés proposent différentes recettes de flocons d’avoine, sur leur carte du matin. De plus, les flocons d’avoine sont très sains. Ils rassasient longtemps, stimulent la digestion et renforcent les ongles et les cheveux.

Les flocons d’avoine ont tout pour plaire: cette céréale contient des fibres alimentaires, une grande quantité d’acides gras insaturés et des minéraux tels que le fer, le zinc et le magnésium. Unsplash/Jocelyn Morales

Le porridge permet d’être créatif dès le matin: on ajoute aux flocons d’avoine ce que l’on veut et ce que l’on aime. Si vous souhaitez surprendre vos invités avec une touche de Noël, lors d’un brunch ou si vous voulez vous mettre un peu plus dans l’ambiance, vous trouverez ci-dessous de quoi vous inspirer:

Backed-Oats aux épices de pain d’épices et aux oranges

Pour 2 portions:

100 g de flocons d’avoine

300 ml de lait au choix

une pincée de sel

2 cuillères à café d’épices pour pain d’épices

¼ de gousse de vanille

2 cuillères à soupe de miel

1 orange

2 cs de noix

Préparation:

Mélangez dans un plat les flocons d’avoine avec le lait, le sel, les épices pour pain d’épices, la vanille et le miel jusqu’à ce que la masse soit homogène, puis placez le plat au milieu du four et laissez cuire pendant 20 à 25 minutes, à 160 degrés Celsius.

Pendant ce temps, épluchez l’orange, coupez-la en petits morceaux et hachez les noix.

Une fois le temps de cuisson écoulé, retirez le plat du four et versez

les flocons d’avoine encore chauds dans un bol à céréales et agrémentez ensuite le tout avec des oranges et des noix. En option, vous pouvez ajouter du miel pour adoucir le tout.

Si vous voulez élargir vos horizons en matière de pain d’épices, essayez donc le porridge au pain d’épices. Unsplash Kelsey Weinkauf

Porridge aux marrons, bananes et chocolat noir

Pour deux portions:

100 g de flocons d’avoine

300 g d’eau

1 pincée de sel

50 g de marrons épluchés

2 bananes

30 g de chocolat noir

2 cuillères à soupe de sirop d’érable

Préparation:

Coupez la banane en petites tranches, hachez le chocolat en morceaux et mettez-les de côté.

Portez ensuite l’eau et le sel à ébullition dans une casserole et ajoutez les flocons d’avoine et portez à nouveau à ébullition.

Remuez la bouillie pendant environ 5 minutes à feu moyen.

Ajoutez-y le sirop d’érable, puis retirez la casserole du feu. Pour finir, ajoutez les bananes et les morceaux de chocolat préparés et émiettez à la main les marrons.

Arrêtez-vous au stand de marrons de votre choix - les châtaignes se marient bien avec les flocons d’avoine. Unsplash Sare

Flocons d’avoine à la pomme et à la cannelle

Pour deux portions:

100 g de flocons d’avoine

300 g d’eau

1 pincée de sel

2 pommes

1 cuillère à café d’huile de noix de coco

1 c. à c. de cannelle

5 cuillères à soupe de compote de pommes

1 cs de jus de citron

Préparation:

Versez les flocons d’avoine dans un récipient et ajoutez ensuite l’eau avec la cannelle et la compote de pommes.

Fermez le récipient et laissez le mélange reposer toute la nuit au réfrigérateur.

Le lendemain, coupez les pommes en petits morceaux et arrosez-les de jus de citron.

Faites fondre l’huile de noix de coco dans une poêle et faites-y dorer légèrement les morceaux de pomme.

Sortez les overnight-oats du réfrigérateur et complétez avec les pommes rissolées.