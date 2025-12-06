CuisineDonnez un air de Noël à vos flocons d’avoine
Les flocons d’avoine peuvent être préparés de nombreuses manières. Voici comment les transformer en un petit-déjeuner de Noël.
Au milieu des baisses de moral hivernales et des échéances d’avant Noël, nous avons surtout besoin d’une chose: de l’énergie. Elle dépend notamment d’un petit-déjeuner équilibré.
Les cafés branchés proposent différentes recettes de flocons d’avoine, sur leur carte du matin. De plus, les flocons d’avoine sont très sains. Ils rassasient longtemps, stimulent la digestion et renforcent les ongles et les cheveux.
Le porridge permet d’être créatif dès le matin: on ajoute aux flocons d’avoine ce que l’on veut et ce que l’on aime. Si vous souhaitez surprendre vos invités avec une touche de Noël, lors d’un brunch ou si vous voulez vous mettre un peu plus dans l’ambiance, vous trouverez ci-dessous de quoi vous inspirer:
Backed-Oats aux épices de pain d’épices et aux oranges
Pour 2 portions:
100 g de flocons d’avoine
300 ml de lait au choix
une pincée de sel
2 cuillères à café d’épices pour pain d’épices
¼ de gousse de vanille
2 cuillères à soupe de miel
1 orange
2 cs de noix
Préparation:
Mélangez dans un plat les flocons d’avoine avec le lait, le sel, les épices pour pain d’épices, la vanille et le miel jusqu’à ce que la masse soit homogène, puis placez le plat au milieu du four et laissez cuire pendant 20 à 25 minutes, à 160 degrés Celsius.
Pendant ce temps, épluchez l’orange, coupez-la en petits morceaux et hachez les noix.
Une fois le temps de cuisson écoulé, retirez le plat du four et versez
les flocons d’avoine encore chauds dans un bol à céréales et agrémentez ensuite le tout avec des oranges et des noix. En option, vous pouvez ajouter du miel pour adoucir le tout.
Porridge aux marrons, bananes et chocolat noir
Pour deux portions:
100 g de flocons d’avoine
300 g d’eau
1 pincée de sel
50 g de marrons épluchés
2 bananes
30 g de chocolat noir
2 cuillères à soupe de sirop d’érable
Préparation:
Coupez la banane en petites tranches, hachez le chocolat en morceaux et mettez-les de côté.
Portez ensuite l’eau et le sel à ébullition dans une casserole et ajoutez les flocons d’avoine et portez à nouveau à ébullition.
Remuez la bouillie pendant environ 5 minutes à feu moyen.
Ajoutez-y le sirop d’érable, puis retirez la casserole du feu. Pour finir, ajoutez les bananes et les morceaux de chocolat préparés et émiettez à la main les marrons.
Flocons d’avoine à la pomme et à la cannelle
Pour deux portions:
100 g de flocons d’avoine
300 g d’eau
1 pincée de sel
2 pommes
1 cuillère à café d’huile de noix de coco
1 c. à c. de cannelle
5 cuillères à soupe de compote de pommes
1 cs de jus de citron
Préparation:
Versez les flocons d’avoine dans un récipient et ajoutez ensuite l’eau avec la cannelle et la compote de pommes.
Fermez le récipient et laissez le mélange reposer toute la nuit au réfrigérateur.
Le lendemain, coupez les pommes en petits morceaux et arrosez-les de jus de citron.
Faites fondre l’huile de noix de coco dans une poêle et faites-y dorer légèrement les morceaux de pomme.
Sortez les overnight-oats du réfrigérateur et complétez avec les pommes rissolées.