Entre le télétravail, le couvre-feu et les quarantaines, la vie de beaucoup d’humains se joue entre les quatre murs de leur domicile. Quatre? Pas vraiment! Sur le plan de l’épanouissement sexuel, par exemple, l’espace tend à s’élargir. À en croire, l’édition australienne du magazine «Elle» qui relaie les résultats d’une étude, la chambre à coucher n’est pas la pièce la plus propice aux ébats amoureux. En réalité, c’est la salle de bains qui fait battre le c œ ur des amants. Au sens figuré et propre. La recherche consistait à mesurer le rythme cardiaque des sujets après un rapport sexuel dans telle ou telle pièce. En résumé, plus le pouls s’accélère, plus on est excité.