Genève - Cuisiner et déguster pour intégrer des réfugiés

Fonds toujours recherchés

Pour ouvrir le restaurant Agora et faire vivre le projet, l’association Cuisine Lab a fait ses calculs: elle a besoin de 800’000 francs. Propriétaire de l’arcade, la fondation Terra & Casa a déjà promis de prendre en charge les équipements et l’aménagement des lieux, à hauteur d’un demi-million de francs. Pour le reste, une campagne de crowdfunding et un appel à des mécènes ont été lancés. Boza Sery-Kore se dit confiant de réunir les fonds nécessaires. ll précise que l’objectif n’est pas de faire de l’argent, mais de couvrir les frais de fonctionnement et le salaire des employés. Les éventuels bénéfices seront reversés à l’association «pour moins dépendre des donateurs et financer d’autres activités, comme les cours de langue.»