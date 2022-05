Cuisiner le concombre, c’est pas si con et c’est bon

La cucurbitacée est la reine des plats estivaux. On fait le plein d’idées en provenance du bassin méditerranéen et de l’océan Indien.

Pauvre Kendall Jenner! Ce week-end, Le top model star de la téléréalité était la risée du web après la diffusion d’une séquence la montrant en train de couper maladroitement un concombre. Ce grand moment de solitude culinaire devrait pourtant nous inviter à l’humilité. Bien sûr, ne pas savoir manier un couteau est une chose, ne pas savoir cuisiner cette cucurbitacée en est une autre. Il n’empêche, soyons sincères: à part pour aromatiser de l’eau, composer une salade grecque ou - sommet d’audace - préparer un tzatziki, qui utilise vraiment le concombre comme un ingrédient à part entière dans une recette digne de ce nom?

Le concombre citron jaune et rond

comme une balle de tennis. iStock



À vrai dire, on devrait employer ce mot au pluriel vu le nombre de variétés. Chacune a sa spécificité qui nous aiguille vers une recette. Ainsi, une variété ancienne aussi rare que le concombre citron (aussi appelée concombre de Russie hâtif ou lemon cucumber en anglais) ne se prête pas à la cuisson. La délicatesse de sa chair et de son goût est idéale pour une salade dont l’originalité tiendra surtout dans la forme est la couleur de ce fruit jaune et rond comme une balle de tennis. Une pincée de fleur de sel et un filet d’huile d’olive de haute qualité suffiront à le sublimer. Niveau cuisine, on a tout de même connu plus sexy…

De l’apéro à l’entrée

Pour trouver l’originalité, qui dans ce cas ne rime pas forcément avec complexité, il faut voyager. Nous avons évoqué la cuisine grecque qui fusionne les cultures méditerranéennes et proche-orientales (voir le post ci-dessus du chef israélo-britannique Yotam Ottolenghi). Pour rester dans cet esprit-là, on peut faire une bruschetta dont le pain frotté à l’ail sera couronné de fromage frais, vinaigre balsamique, lamelles ou spirales de concombre maraîcher, billes de melon, herbes aromatiques ciselées (menthe, ciboulette) et éventuellement une pointe de miel liquide.

Autre suggestion simple: une tarte au concombre généreux, variété plus petite sans amertume, ou au marketmore, variété classique de la taille d’une courgette. Étant donné que ces fruits sont doux, du fromage de chèvre ou de brebis apportera du pep. Attention au temps de cuisson et à l’eau rendue par les végétaux.

Pensez à ajouter des billes melon

et une pointe de miel. Pexels/K. Grabowska

Le concombre libanais, sans pépins, est petit, très sucré et croquant. Il se prête à la grillade. Pour une entrée: on le coupe en longueur. On grille les tranches aller-retour pour marquer des diagonales et apporter de la saveur. On les dresse sur un plat où un lit moelleux les attend: mélange yogourt à la grecque, feta, mayonnaise, ail confit, zeste de citron. On parsème le tout avec des fines tranches de radis trempées dans du sirop d’érable.

Un plat principal oriental

Il ne faut pas hésiter à voyager un peu plus vers l’Orient et plonger dans les traditions gastronomiques de l’océan Indien. Première idée: un cari de concombre tel qu’il est préparé à la Réunion. Dans une cocotte en fonte ou une marmite créole en fonte, on fait revenir des oignons dans une huile neutre puis on ajoute notre ingrédient star avec la peau, débité en cubes, auquel on adjoint les classiques réunionnais que sont l’ail, le thym, le poivre noir, le curcuma (qu’on appelle safran péi sur l’île). La tomate n’est pas nécessaire parce qu’elle rendrait trop de jus.