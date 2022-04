guerre en Ukraine – Cuisiner pour soutenir les Ukrainiens

«Qu’y a-t-il de plus humain que des gens qui se réunissent et partagent de la nourriture?» Le 24 février, lorsque les troupes russes ont envahi l’Ukraine, deux amies, Olia Hercules, ukrainienne, et Alissa Timoshkina, russe, ont décidé de lancer un compte Instagram et un hashtag dédiés à la cuisine ukrainienne traditionnelle. Elles ne voulaient pas que les gens restent bloqués sur les gros titres des journaux et perdent de vue les êtres humains derrière cette tragédie.

Célébrer la cuisine ukrainienne

Le compte Cook for Ukraine était né. Sur le modèle de Cook For Syria, le mouvement culinaire caritatif devenu mondial en 2016, cette campagne encourage tout le monde à célébrer la culture ukrainienne et de l’Europe de l’Est en cuisinant des plats traditionnels. Avec, en plus, la possibilité de faire un don.

Borscht (soupe de viande et de betterave), pysanky (œufs de Pâques décorés), varenyky (raviolis fourrés au fromage ou aux fruits), pampushky (pain à l’ail), brioches au pavot ou gâteau à base de miel sont mis à l’honneur par les internautes dans le but de faire découvrir ces spécialités.

Le compte Cook for Ukraine permet à chacun de partager ses émotions en même temps que sa recette. Sur son site internet, Alissa Timoshkina écrit que «la nourriture a un pouvoir de guérison, d’éducation, d’unification et de soutien».

Des soirées sont aussi organisées dans des restaurants afin de récolter des dons, comme dans des établissements londoniens, comme Officina 00 et Hache Burger qui propose un Mamushka burger.

Plusieurs villes d’Europe, à Lausanne notamment (voir plus bas), et des États-Unis ont suivi le mouvement. «La nourriture est le symbole du rassemblement. L’idée de rompre le pain: il n’y a rien de plus beau et de plus paisible que cela», estiment Olia Hercules et Alissa Timoshkina, interrogées par «The Guardian». Dalia, à Paris, ou Veselka, à New York, prennent part à cette initiative.

Des initiatives lausannoises

Le restaurant Le Pointu a organisé trois soirées avec un menu traditionnel ukrainien. Les bénéfices ont été reversés à une association qui apporte son aide humanitaire et financière aux Ukrainiens.