veganuary – Cuisiner végan, c’est simple avec TikTok

Janvier est le mois du véganisme. L’organisation Veganuary propose un défi pour encourager les gens à adopter un régime végétal pour le premier mois de l’année . Pour les cuisiniers qui ne sauraient pas quoi faire à manger, TikTok regorge de comptes proposant des idées et des recettes pas à pas.

Les comptes TikTok à suivre

Pas d’idée pour apprêter un chou-fleur? Maya Leinenbach a toutes les astuces pour cuisiner les légumes de manière fun et appétissante. Elle réalise des nuggets de chou-fleur en un rien de temps, mais aussi des steaks de haricots.

Les plats du britannique Callum ne prennent pas plus de vingt minutes à être cuisinés. Il propose de réaliser des tacos au chou rouge et aux champignons ou des tourtes aux légumes agrémentées de fruits secs.

Fan de spécialités asiatiques? Le compte de Lisa Kitahara, suivi par plus de 800 000 personnes, propose de nombreuses recettes faciles et bon marché de ramen, gyozas, raviolis et soupes sans viande.