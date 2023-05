Cuistots de Top Chef trop fêtards recadrés par la production

L’homme a concédé que certains matins lors du tournage de cette saison avaient été plus durs que d’autres à la suite de soirées où les cuisiniers avaient fait la fête: «Je ne donnerai pas de nom, mais je pense que quelques-uns se sont fait des frayeurs. La tentation vient vite de célébrer les premières victoires et les premiers compliments. Ils se font des dîners dans de bonnes tables et poursuivent la soirée un peu plus tard.» Le responsable a ajouté qu’il avait même «parfois dû recadrer» les candidats. «Mais je ne suis pas leur père. Ils sont grands, majeurs et vaccinés. On leur dit de faire attention parce que «Top Chef» est à la fois un marathon et un sprint. Il faut tenir le rythme. Un petit écart peut être fatal, notamment sur une épreuve éliminatoire», a encore estimé Romuald Graveleau.