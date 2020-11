food«Cuites», le livre de recettes pour jours de gueule de bois

Elle avait déjà eu une bonne idée cet été en publiant « À la maison » , livre compilant 60 recettes de chefs confinés. Elle a e u u ne seconde bonne idée avec « Cuites » , livre compilant également 60 recettes de chefs, mais cette fois-ci, ces d erniers d évoilent leurs plats préférés de lendemains de fête. Victoire Loup est la journaliste française et critique culinaire derrière cette idée. Son ouvrage est disponible depuis le 10 novembre en ligne et en librairie.

Pour répondre à la question, ô combien importante : « qu’est-ce qu’on mange quand on a la gueule de bois? » du beau monde s’est prêté au jeu, comme le pâtissier Meilleure ouvrier de France Philippe Conticini, l e chef étoilé Armand Arnal ou encore Juan Arbelaez et Simone Tondo, les têtes en vogue de la cuisine . Chacun confie l’anecdote d’une soirée inoubliable et la recette qui leur a permis de se sentir un peu moins mal. Parmi elles, celle des spaghettis di mezzanotte de Giovanni Passerini, dont la table parisienne a été élue meilleur restaurant italien du monde, rien que ça.