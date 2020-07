Genève

Culture de marijuana découverte dans un logement

Des allers-venues et une forte odeur ont été signalées dans un immeuble de la Jonction. Un homme a été arrêté.

Dépêchés sur place, les inspecteurs de la Brigade voie publique et stupéfiants ont mené une perquisition et découvert plus de 500 grammes de marijuana conditionnés dans des sachets, près de 1,4 kilo de cette même substance en vrac, trois balances électroniques et un sac avec des sachets vides, ainsi que de l’argent (près de 3500 francs et 100 euros). Une serre avec des dizaines de pots pour la culture de marijuana, ainsi qu’un système d’aération sophistiqué, avaient en outre été installés. Le locataire a été emmené au poste et mis à la disposition du Ministère public à l’issue de son audition.