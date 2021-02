Sport : Culture hip-hop et olympisme: «C’était un mariage forcé»

Abdel Mustapha a fais ses classes dans des «battles», alors que le break n’avait aucun statut officiel. Le Français est désormais chargé d’entraîner la relève en vue des JO de Paris en 2024.

Si Abdel Mustapha devient alors entraîneur et coordinateur national du breaking au sein de la Fédération française de danse (FFD), le trentenaire aux cheveux coiffés en arrière et à la barbe bien taillée avait déjà accompli un pas important pour devenir ambassadeur de sa discipline, lorsque celle-ci avait fait son entrée aux JO de la Jeunesse, à Buenos Aires (Argentine) en 2018.

«C’est aussi notre grand frère»

«Le break ne connaissait pas le système fédéral et le système fédéral ne connaissait pas forcément la communauté breaking, ses valeurs et ses codes, c’était un peu un mariage forcé: il a fallu faire de la médiation», résume le jeune homme de 32 ans, très attaché à sa région, depuis la salle de Grande-Synthe où il entraîne deux «B-boys» du cru, les virevoltants et charismatiques «Kidmario» et «Kidmartin», 16 et 18 ans.