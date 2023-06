Vacances en Suisse: Culture hors les murs en Bas-Valais

1re étape

À L’exposition «Turner – Sun is God» à la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny, s’achèvera le 25 juin. Dès le 7 juillet, ce sera au tour des «Années Fauves». Même quand il n’y a pas d’événement temporaire, le parc des sculptures est ouvert tous les jours de 9 h à 18 h de juin à novembre). Après quoi, on file à la Fromathèque. Sur la terrasse, on déguste des vins locaux avec du fromage et de la charcuterie.

2e étape

Un large sentier mène de l’alpage de la Chaux jusqu’aux Ruinettes, avec une vue magnifique sur les Combins. Tout au long de l’itinéraire, les œuvres d’artistes internationaux parsèment le paysage et créent un intéressant contraste entre nature et culture à 2300 mètres d’altitude. La Fondation Verbier 3-D est consacrée à la collection et à l’exposition d’œuvres contemporaines en rapport avec l’environnement, qu’il s’agisse d’installations spécifiques au site ou de films et de photographies.

3e étape

Le Musée de Bagnes et ses maisons, situés dans le val éponyme, témoignent de l’histoire locale et présentent diverses réalités de la vie alpine: les glaciers et leurs caprices, l’artisanat et les traditions des paysans de montagne, la culture des céréales, le travail du fer et l’exploitation de la pierre ollaire. En été, le barrage de Mauvoisin accueille des manifestations culturelles et artistiques locales.

4e étape

La 3e édition du Pollen Festival s’empare de la vieille-ville de Sion durant deux week-ends (du 30 juin au 2 juillet, puis du 6 au 9 juillet). Musique, arts vivants et arts visuels composent un programme open air à butiner au gré d’une flânerie. Entrée libre pour tous les événements.

5e étape

Partez à la découverte de l’architecture typique des villages de la commune d’Évolène, accompagné par un guide y habitant. Vous découvrirez de plus près le mode de vie au cours des siècles passés et les spécificités des bâtiments.

6e étape