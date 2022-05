Gymnastique : «Culture toxique» et «pratiques abusives» révélées au Canada

Des gymnastes sont sortis du silence pour dénoncer la manière dont les athlètes étaient traités. Une action en justice contre Gymnastique Canada a notamment été intentée.

La gymnaste Amelia Cline a évoqué de nombreux épisodes d’humiliation publique, d’insultes et de sévices (photo datant de 2002).

Elles pouvaient paraître inébranlables sur une poutre, tête haute, mais leurs performances cachaient un mal profond: des gymnastes du Canada dénoncent la «culture toxique» de leur sport, les maltraitances physiques et psychologiques, et poursuivent en justice leur fédération nationale.

Insultes en public, contrôle extrême du poids et privation de nourriture, étirements excessifs forcés, larmes interdites, contacts physiques inappropriés... Les corps et les esprits maltraités en gymnastique se révèlent au grand jour au Canada.

Lettre ouverte

Au Royaume-Uni, des gymnastes britanniques ont, l’an passé, lancé une action en justice similaire. Depuis l’énorme scandale de violences sexuelles touchant la gym américaine, qui a démarré en 2015, des gymnastes du monde entier ont dénoncé des violences physiques et psychologiques passées.

Fin mars, au Canada, un groupe de plus de 70 gymnastes avait publié une lettre ouverte pour demander au gouvernement une enquête indépendante sur la «culture toxique et les pratiques abusives qui persistent dans le monde de la gymnastique au Canada». Depuis, plus de 400 gymnastes, actuels ou anciens, l’ont signée mais la réponse d’Ottawa se fait toujours attendre.