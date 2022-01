Ile de La Palma : Cumbre Vieja: «Même en six mois, on n’en viendra pas à bout»

Alors que l’éruption du Cumbre Vieja, aux Canaries, s’est officiellement terminée le 25 décembre, les habitants doivent désormais faire face aux cendres qui envahissent tout.

Manque d’eau courante

Car, aux cendres qui obstruent portes et chemins s’ajoutent le manque d’eau courante et la destruction d’une route dans la vallée d’Aridane, qui oblige les riverains à faire le tour de l’île -- soit près de deux heures de route -- pour des trajets qui duraient autrefois cinq minutes.

Cadeau «des Rois mages»

L’éruption du Cumbre Vieja, qui avait débuté le 19 septembre, a été déclarée officiellement terminée le 25 décembre, après 10 jours d’inactivité. La lave a détruit plus de 1300 maisons et recouvert 1250 hectares de terres, dont des plantations de bananes, d’avocats ou des vignes.

Sa maison, très modeste, est caractéristique de cette petite île de l’archipel des Canaries: de plain-pied, avec des murs d’un bleu vif, un verger, des vignes qui grimpent le long du porche et une vue qui se perd dans l’océan Atlantique. Ses parents, octogénaires, vivent avec elle dans cette maisonnette. Fatigués par le retour, ils se reposent près de sacs de vêtements, de nourriture et de médicaments qu’ils ont rapportés de l’hôtel. «On a encore beaucoup de choses à nettoyer. Même en six mois, on n’en viendra pas à bout. Il y a beaucoup de cendres, beaucoup d’ordures… C’est horrible», confie Carmen.