Apple repousse discrètement la limite de stockage d'iCloud+

Greg Joswiak, vice-président d’Apple chargé du marketing, a rapidement présenté les deux nouveaux plans de stockage en ligne. Apple

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone et d’autres appareils de l’écosystème Apple stockant leurs données en ligne. Mardi, à l’occasion de la présentation de l’iPhone 15, qui intègre désormais un port de chargement universel USB-C, la marque à la pomme a également fait une annonce qui aurait pu passer inaperçue. Outre les nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2, Apple a levé le voile sur une mise à jour de son offre de stockage en ligne iCloud. En effet, l’abonnement iCloud+ va proposer deux nouveaux forfaits plus généreux. Outre des espaces de stockage de 50 Go, 200 Go et 2 To, à savoir le maximum proposé jusqu’ici, il sera désormais possible de souscrire un abonnement de 6 To et de 12 To.

«Ces nouveaux forfaits sont particulièrement adaptés aux utilisateurs disposant de photothèques et de vidéothèques volumineuses ou ceux utilisant le Partage familial», fait valoir l’entreprise californienne dans un communiqué. Elle explique que les abonnés qui changeront pour un forfait plus grand vont bénéficier de plus d’espace pour stocker des fichiers, des photos, des vidéos et d’autres documents, auxquels ils pourront accéder en ligne et les partager facilement. Ces nouveaux plans de stockage seront disponibles dès le 18 septembre, lors de la sortie des versions finales des systèmes mobiles iOS 17 pour iPhone, iPadOS 17 pour iPad et watchOS 10 pour Apple Watch. Pour rappel, l’offre iCloud+ donne aussi accès à des fonctionnalités premium, comme le Relais privé iCloud (option qui permet de masquer l’adresse IP et de protéger le trafic internet), Masquer mon adresse e-mail ou encore un domaine de messagerie personnalisé.

Le Partage familial permet de stocker les données de jusqu’à six membres de la même famille. Apple

Tarifs adaptés en conséquence

La mauvaise nouvelle réside en revanche dans le prix de ces deux nouvelles offres, qui peuvent être partagées entre six membres d’une même famille. Si l’abonnement pour 2 To est actuellement facturé 10 francs/mois, il en coûtera tout logiquement le triple pour 6 To, à savoir 30 francs/mois. Et le sextuple pour 12 To, soit 60 francs/mois. Apple ne semble pas connaître la remise sur quantité… ou du moins la firme ne souhaite tout simplement pas l’appliquer.

En comparaison, l’autre géant technologique Google propose jusqu’à 2 To de stockage sur sa plateforme Google Drive pour les comptes non professionnels, tandis que Dropbox fait un peu mieux avec les 3 To de son offre individuelle Professional facturée 16,58 euros/mois (près de 15 fr. 90/mois).