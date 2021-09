CUPRA URBAN REBEL - Cupra crée la surprise avec sa citadine du futur

Gonflée à la testostérone

Avec sa longueur de 4,08 mètres, la trois portes aux allures de e-TCR est à peine plus grande que l’actuelle Seat Ibiza et son modèle de série devrait au moins conserver certaines de ses caractéristiques les plus décentes, notamment le capot très bas et les larges ailes arrière. Ce qui ne verra pas le jour sur nos routes est la puissance de motorisation de 320 kW (435 ch), qui permet un passage de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Il va de soi que l’énorme aileron avec sa bande lumineuse à LED intégrée ne sera pas non plus repris sur le modèle de série.

L’aînée d’une grande famille

La petite Cupra électrique doit non seulement donner l’envie d’acquérir une citadine de la filiale de Seat, elle ouvre également la voie à toute une famille de véhicules électriques urbains du groupe Volkswagen, basés sur la version courte de la plateforme modulaire électrique MEB. En 2024, la variante Skoda baptisée Elroq devrait être le premier modèle à faire son apparition sur le marché, suivi un an plus tard par la Volkswagen ID.1, la Seat Acandra et la Cupra, un peu plus sportive. Le lancement de la Volkswagen ID.2, un peu plus grande, est prévu pour 2027. Pour l’heure, on ignore toujours le nom que portera la version de série de la petite Cupra, ainsi que son prix.