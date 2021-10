Confidences : Cœur de pirate insultée à cause de sa romance

La chanteuse a subi la haine de personnes qui n’ont pas supporté qu’elle puisse sortir avec une femme transgenre.

Cette année-là, la Québécoise avait fait son coming out queer en annonçant sa nouvelle romance. Les réactions négatives sur les réseaux sociaux n’avaient alors pas tardé. «Ça a été vraiment très difficile à traverser pour moi, publiquement. Moi j’étais dans une bulle d’amour. J’étais en couple avec quelqu’un et tout me semblait OK. Mais j’ai fait face à beaucoup de haine de la part de pas mal de gens», confie Béatrice Martin, de son vrai nom, à l’édition belge de «metro».