Neuchâtel : Curateur condamné pour avoir détourné l’argent de sa pupille décédée

Un banquier neuchâtelois chargé de gérer les affaires administratives et les biens d’une octogénaire a pompé plus de 16’000 francs sur le compte postal de la femme. Il a été condamné à des jours-amende avec sursis.

C’était l’homme de confiance. En tant que curateur de représentation et de gestion, c’est lui qui réglait les affaires administratives et gérait les revenus et les biens de sa pupille octogénaire. Mais quand celle-ci a perdu la vie durant l’été 2020, le curateur et banquier neuchâtelois s’est servi du compte de la défunte pour faire des paiements personnels, à hauteur de 5662 francs. Il a également transféré 10’298 francs du compte de sa pupille au sien.