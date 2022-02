Un conseiller de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a été condamné par la justice zurichoise pour escroquerie, blanchiment d’argent et abus de confiance.

Canton de Zurich : Curateur indélicat condamné à 4 ans et 2 mois de prison

Photo d’illustration 20min/Simon Glauser

C’est le cauchemar de toute personne se faisant attribuer un curateur de la part de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). En 2017, l’autorité a confié la gestion du patrimoine d’une retraitée de 86 ans, de plus en plus confuse, à un curateur professionnel. L’APEA avait alors estimé que l’octogénaire n’était plus en mesure de s’en occuper elle-même, a rapporté mardi «Blick».

La tâche avait été confiée à un curateur professionnel de 49 ans. Sur le papier, c’était un expert des plus fiables: des années auparavant, il avait déjà travaillé dans des services sociaux de différentes communes du canton d’Argovie et avait même mis en place le service social d’une commune. Or, dans les faits, le quadragénaire a révélé une tout autre image de lui. Il aurait profité de la situation pour se servir sur les comptes de la retraitée.

Un «contrat de prêt» douteux

Le Ministère public de Winterthour-Unterland lui reproche d’avoir dépensé des centaines de milliers de francs issus des économies de la retraitée, et ce pour son propre compte. L’accusé a comparu mercredi devant le Tribunal de district de Bülach (ZH).

Selon l’accusation, il a soutiré 366’000 francs à la vieille dame. Il aurait profité de l’état de santé de l’octogénaire, qui souffrait au moment des faits d’un début de déficit mental. Ainsi, moins de deux mois après son entrée en fonction, le curateur lui aurait fait signer un «contrat de prêt» de 400’000 francs.

Avec cet argent, il se serait notamment acheté une Chevrolet (13’999 francs) tout comme un bateau et une remorque (5700 francs). De plus, il se serait offert un terrain de plus de 116’000 m2 en République dominicaine (85’000 francs), rapporte «Blick». Il aurait également réglé des dettes privées avec cet argent.

«Je ne vais pas très bien»

Pendant et après sa période en tant que curateur professionnel pour la vieille dame, le prévenu aurait également escroqué d’autres personnes. Avec son ex-épouse, il aurait ainsi accumulé des poursuites et des actes de défaut de biens pour une valeur de trois quarts de million de francs. Le Zurichois aurait par ailleurs falsifié son extrait du registre des poursuites pour pouvoir continuer à louer des appartements. Pour finir, l’accusé aurait perçu indûment de l’aide sociale en 2016 pour une valeur de 30’000 francs.

Confronté à toutes ces accusations, le quadragénaire affirme: «Je ne vais pas très bien. Je souffre de dépression depuis des années. En 2018, j’ai fait une tentative de suicide, à laquelle j’ai survécu en étant grièvement blessé.»

«Nous n’avons encore jamais eu un tel cas»

On ignore comment l’APEA a pu engager le Zurichois afin qu’il s’occupe de la fortune de la retraitée. Le processus d’engagement d’un curateur professionnel comprend un examen du casier judiciaire et de l’extrait du registre des poursuites. Or le prévenu avait déjà un casier judiciaire avant son embauche, comme le révèle l’acte d’accusation.

Contactée, l’APEA de Bülach (ZH) estime que la responsabilité incombe à la commune d’Embrach, qui avait alors engagé l’accusé. Daniel von Büren, secrétaire communal d’Embrach, déclare: «Une procédure est en cours pour que le dommage subi par la dame concernée soit couvert par le canton. Et le canton fait ensuite recours si quelque chose ne s’est pas déroulé correctement.» Et d’ajouter: «Nous n’avons encore jamais eu un tel cas.»