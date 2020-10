Vaud : Cure de jouvence pour le Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz

Un don de 50’000 francs remis mardi par la fondation UBS pour la culture va apporter un coup de pouce bienvenu à la cure de rajeunissement du Musée Suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz (VD).

Créé dans les années 1990 et disposant de surfaces d’exposition et d’une scénographie de l’époque, le musée niché au cœur du château de la cité boélande a besoin d’une urgente rénovation.

Inauguré il y a plus de 30 ans, le Musée Suisse du Jeu (MSJ) à La Tour-de-Peilz (VD) va être modernisé. Le projet de rénovation prévoit un concept novateur et interactif afin de mettre en valeur la collection du musée et d’attirer un public encore plus large.