Berne : Cure de jouvence pour le passeport biométrique suisse

«Les nouveaux dessins allient sécurité, fonctionnalité et esthétique. L’eau est un élément récurrent qui se retrouve dans les 26 cantons, des sommets alpins aux vallées. Le massif du Gothard en constitue le centre avec le Pizzo Rotondo. Il abrite les sources des plus grands fleuves suisses, qui s’étendent jusqu’à l’étranger, et relie ainsi les thèmes principaux du design: les montagnes et l’eau» peut-on lire dans le communiqué de présentation.