Il n’y avait pas urgence

Saisi du cas, un procureur a refusé d’entrer en matière, estimant que les «agents étaient fondés à agir». Il s’est appuyé sur leur rapport, où il est précisé qu’il s’agissait de deux garages jumelés: «Un était ouvert. De là, nous avons vu le véhicule accidenté. La porte du box voisin n’était pas verrouillée et pas entièrement fermée. Nous l’avons ouverte et avons pris des photos après l’audition de Mme X.»

Pour Me Maxime Crisinel, les agents ne devaient pas pénétrer dans le garage sans mandat. Il n’y avait pas urgence. Le Tribunal cantonal a suivi l’avocat et a renvoyé le dossier au procureur: il devra traiter la plainte. Il peut cependant décider de ne pas poursuivre les policiers après son enquête. Et il peut aussi régler le sort de la plaignante, suspectée des dégâts.