Basketball : Curry devra attendre pour battre le record d’Allen

Face aux Sixers, la gâchette de Golden State a dû se contenter d’un piteux 3 sur 14 à trois points. Du coup, les Warriors se sont inclinés.

«Ce n’était un secret pour personne qu’il allait tenter de battre ce record dès maintenant», a déclaré après la rencontre Matisse Thybulle, qui a défendu sur Curry pendant la rencontre. «Pendant l’échauffement, Joel (Embiid) et moi avons parlé, et il m’a dit qu’il n’était pas question qu’on le laisse faire ça sur notre parquet. Je me suis donc assuré personnellement que ce ne serait pas le cas», a expliqué Thybulle.

Stephen Curry a fini la rencontre avec 18 points, avec un mauvais 6/20 aux tirs. Côté Sixers, le pivot camerounais Joel Embiid a fini meilleur marqueur, avec 26 points et 9 rebonds, Tobias Harris ajoutant 16 points et 9 rebonds. Seth Curry n’a guère été plus en réussite que son frère, avec 10 points et... 0 sur 3 à 3 points.