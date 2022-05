Basketball : Curry et Golden State tout proches d’une nouvelle finale

Les Warriors mènent désormais 3-0 dans leur finale de Conférence face à Dallas.

Jamais une équipe menée 3-0 n’a réussi ensuite à remporter les quatre derniers matches d’une série en play-offs. Plus que jamais dos au mur, l’équipe texane est donc obligée d’écrire l’histoire.

Ce qui s’annonce bien compliqué, tant Golden State semble maîtriser l’enjeu comme le contexte, donnant raison à Steve Kerr, qui ne cesse de marteler que son équipe «a conservé en elle l’ADN de champion», forte de trois sacres en cinq finales consécutives disputées entre 2015 et 2019.

«J’aime la position dans laquelle nous sommes. J’aime le fait que notre équipe ait obtenu la victoire qu’il fallait ce soir. Quand on mène 2-0, on doit prolonger le momentum, on ne doit pas laisser une équipe revenir. c’est ce qu’on a fait», a résumé le coach californien après-coup.