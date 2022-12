Delémont (JU) : Cursus bilingue adapté à la suite d’un examen polémique

«C’est purement négatif de toujours remettre tout en cause, c’est, en somme, la marque des faibles, des incapables», soutenait un certain Charles de Gaulle. Et pourtant. La Haute École Pédagogique BEJUNE, sise à Delémont, a décidé de mettre à jour son cursus bilingue, à la suite de l’examen de français qui avait fait échouer 40 étudiants sur 40 en juin dernier. L’épreuve avait notamment été jugée trop sévère, même pour des candidats germanophones brillants de la PHBern, le pendant alémanique de la haute école.

«Les élèves pourront choisir une langue première, entre le français et l’allemand, et une langue seconde, ou deux langues premières», explique Julien Clénin, vice-recteur des formations. Avant cela, l’objectif de la HEP-BEJUNE était de permettre à ses futurs professionnels d’être capables, en tant que germanophones, d’enseigner le français à des francophones, rapporte le «Journal du Jura». D’où les exigences élevées de l’examen qui demande un niveau similaire entre les deux langues. «Nous proposerons de nouveaux cours, adaptés aux germanophones qui auront choisi le français en langue secondaire, et vice versa à Berne. Et il y aura de plus en plus besoin d’enseignants bilingues», assure Julien Clénin.