Vaud: Cyberattaques: «La question n’est pas de savoir «si» mais «quand?»»

Les affaires de cyberattaques défraient régulièrement la chronique. Au point que le sujet est devenu incontournable. «On s’est rendu compte que ça faisait partie des préoccupations de nos membres», a posé Marie Racine, responsable des évènements de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), co-organisatrice d’un workshop sur le sujet ce mardi. Car les entrepreneurs le savent bien: «La question n’est pas de savoir «si», mais «quand?» on sera victime d’une cyber-attaque», a rappelé Patrick Zurn, responsable économique de la CVCI.

Gestion de crise en filigrane

Après des témoignages et des simulations de hackings, les participants à cet atelier ont pu vivre une expérience immersive de cyberattaque, qui a beaucoup plu. «Lorsqu’on est informaticien comme moi, on voit généralement l’aspect technique, mais pas le côté humain d’une crise. J’ai trouvé intéressant de se préparer à vivre une crise et de gérer ses émotions à chaud. C’est un volet souvent sous-estimé», a réagi Christophe Wagnière, capitaine à 42 Lausanne.