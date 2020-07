vaud

Cyber-racisme et préjugés: le Canton cible les jeunes

Les autorités veulent sensibiliser les jeunes aux dégâts provoqués par les contenus haineux en ligne.

«L’utilisation des réseaux sociaux pour faire passer des messages haineux devient préoccupante: les utilisateurs sont de plus en plus nombreux et l’anonymat protecteur y est facilité. Les effets sont dévastateurs tant pour la société que pour les individus.» Fort du constat, le Canton de Vaud, en partenariat avec les communes de Lausanne, Nyon, Renens, Vevey et Yverdon, lance une campagne de prévention sur internet destinée principalement aux jeunes. Son thème: le cyber-racisme et les préjugés qui le nourrissent.