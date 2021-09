Vaud - Cyberattaque à Rolle: des bons Covid ont été piratés

Le piratage informatique massif dont a été victime la commune de Rolle (lire l’encadré) est loin d’être colmaté. Ce mercredi matin, non seulement les données sensibles volées par les hackers se trouvaient toujours sur le darknet, mais certaines restaient utilisables par d’éventuels malfrats. Par exemple: les bons Covid de soutien aux entreprises.

«20 minutes» a accédé à un fichier en contenant des dizaines. Dix ont été testés à 12h55 au salon de coiffure Fabio Salsa. Le solde de huit d’entre eux était nul, mais il restait 300 fr. sur l’un d’eux et 1,75 fr. sur un autre. Le coiffeur a indiqué que rien ne nous aurait empêchés de payer avec au détriment de leur réel titulaire. En réalité, ils étaient désactivés depuis 10h30, mais il aurait fallu aller au terme du paiement pour le réaliser, affirme la commune (lire l’encadré).

Les bons, d’une valeur de 50 fr. à 500 fr., ont été émis en mai, et sont valables jusqu’à la fin 2021 chez 65 commerçants rollois. La commune y offre un rabais de 20%: si le client paie 80 fr., il reçoit un bon de 100 fr, et la municipalité paie la différence. Quand l’usager a acquis ce bon, il reçoit un mail avec un QR code dans un fichier pdf. Ce sont ces mails que «20 minutes» a consultés. Il suffisait alors de photographier le code, non-nominatif, et de le présenter aux magasins pour payer.