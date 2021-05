Russie : Cyberattaque aux USA: Moscou dément toute implication

L’ambassade russe a démenti mardi toute implication dans l’attaque informatique qui a paralysé l’un des plus grands opérateurs d’oléoducs américains.

Joe Biden a imputé cette attaque, ayant visé l’un premier distributeur de carburants aux Etats-Unis, la société Colonial Pipeline, au groupe Darkside, apparu l’an dernier et spécialisé dans les attaques au rançongiciel contre les moyennes et les grandes entreprises, à qui il réclame des centaines de milliers, voir des millions de dollars, pour débloquer leurs systèmes. Il dérobe au passage des données confidentielles à ses victimes, surtout basées dans des pays occidentaux, et menace de les rendre publiques si la rançon n’est pas versée. La Russie a été accusée de plusieurs vagues massives de cyberattaques ces dernières années, surtout aux Etats-Unis et en Europe.