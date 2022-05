Criminalité : Cyberattaque contre les transports publics lucernois

Les services de transports publics lucernois ont été victimes d’une cyberattaque ciblée dans la nuit de vendredi à samedi. Ses effets sont en cours d’analyse par des spécialistes

Les transports publics lucernois n’étaient pas en mesure de fournir de plus amples informations jusqu’ici.

Les transports publics lucernois ont été la cible d’une cyberattaque dans la nuit de vendredi à samedi, ont-ils annoncé samedi dans un communiqué. L’ampleur de l’attaque est en cours d’analyse par le service informatique du canton et des spécialistes ont été mobilisés. La police et les autorités fédérales compétentes ont été informées, précise le texte.

Le service de bus n’a pas été affecté par la cyberattaque et les bus circulent normalement. Les distributeurs de billets continuent également de fonctionner. Seuls les affichages des départs aux arrêts indiquent les horaires journaliers et non les horaires réels, explique le communiqué. Ce qui signifie que les retards ne sont actuellement pas visibles sur les panneaux d’affichage aux arrêts de bus.