La moitié des grandes firmes suisses victimes de cyberattaques

Près de la moitié des grandes entreprises suisses ont déjà été victimes de cyberattaques, souvent avec des conséquences désastreuses, selon une étude publiée lundi. Quarante-cinq pour cent des entreprises suisses de 250 collaborateurs ou plus ont déjà été touchées par au moins une cyberattaque, révèle le dernier rapport du SwissVR Monitor. L’étude, réalisée entre mi-mai et début juillet, par le cabinet de conseil Deloitte et la Haute école spécialisée de Lucerne, a montré une corrélation entre la taille d’une entreprise et le risque de cyberattaques.