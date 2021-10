Montreux (VD) : Cyberattaque: «Pas de vol de données en masse», assure la commune

Les autorités ont indiqué lundi soir que les premières investigations techniques permettaient d’exclure une fuite massive d’informations.

Victime d’un piratage informatique, la commune de Montreux (VD) met les bouchées double pour analyser la situation et y remédier au mieux. Alors que les services de l’administration ont été paralysés toute la journée lundi, une premier état des lieux est tombé dans la soirée. Selon le communiqué, à ce stade des investigations techniques menées par les experts du Canton de Vaud, de la Confédération et d’un troisième partenaire, on peut «exclure un vol de données en masse».