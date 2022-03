Colombier (NE) – Cyberdéfense: l’armée suisse tient désormais son bataillon

Le major EMG Davide Serrago (au centre) a pris le commandement du Cyber Bat 42, vendredi à Colombier (NE). Corinne Glanzmann/DDPS

Entré en fonction en début d’année, le Cyber Bat 42 est le dernier-né de l’armée suisse. Vendredi, s’est tenue, à Colombier (NE), la prise de commandement, en présence d’officiels civils et militaires. D’ici 2024, 600 soldats de milice devraient intégrer les rangs de cette entité. Explications de son commandant, le major EMG Davide Serrago.

Visite de la base professionnelle de l’armée, la head commandement, qui a la responsabilité de la sécurité des réseaux informatiques et systèmes d’information de l’armée. Gilles Broennimann

Major, pourquoi ce bataillon a-t-il vu le jour?

La création de ce bataillon cyber est une réponse aux menaces cyber. Le commandement de l’armée a décidé, il y a 2-3 ans, qu’il était nécessaire de créer ce bataillon. Il a soumis l’idée au Conseil fédéral, qui l’a approuvée en novembre dernier.

Quelle est la mission qui vous est dévolue, à vous et à vos hommes?

À l’armée, on pare toujours aux menaces. Celles qui nous occupent sont de type cyber. L’armée doit préserver ses propres réseaux informatiques ainsi que les systèmes d’information. Cela signifie pour les soldats qu’ils ont trois tâches à remplir: cybersécurité, connaissance de la situation militaire cyber et cryptologie. En clair, nous devons protéger les systèmes des attaques, être capables d’analyser les menaces et trouver les bonnes solutions pour préserver la sécurité.

Combien d’hommes seront intégrés à ce bataillon?

On ne communique pas le chiffre exact. Mais avec l’autre formation spécialisée cyber, on arrive à environ 600 personnes.

Vos hommes sont-ils des miliciens ou des professionnels?

Dans le bataillon, il n’y a que des miliciens en ce moment. La tâche du bataillon est de soutenir la base professionnelle de l’armée, la head commandement, qui a la responsabilité de la sécurité des réseaux informatiques et systèmes d’information de l’armée. Si un jour, la situation nécessitait que l’on apporte un soutien quantitatif ou qualitatif à la base professionnelle, alors on pourrait mobiliser nos soldats. Un peu comme des militaires ont été mobilisés pendant la crise Covid, en soutien, dans les hôpitaux, reprenant à leur compte certaines fonctions. Peut-être qu’un jour, les collègues de la base professionnelle ne seront plus aptes à tout gérer. Dans un tel cas, nous serons là pour les épauler sur certaines tâches.

L’informatique évolue quasiment à la vitesse de la lumière, quels sont les prochains défis que vous devez anticiper?

On doit toujours être à la pointe de la technologie. C’est pour cette raison que nous avons recruté beaucoup de gens qui ont terminé récemment leurs études, par exemple à l’EPFL ou à l’ETH (ndlr: EPFZ) ou dans d’autres filières informatiques. De plus, grâce à nos échanges permanents avec les universités, nous sommes toujours à jour.

Comment entre-t-on dans votre bataillon?

Il y a deux possibilités. La première est d’effectuer son école de recrues dans cette spécialisation. Pour pouvoir être éligible, il faut passer un examen durant lequel il faut trouver des solutions à des problèmes informatiques. Si on voit que le candidat a le potentiel, on le prend pour cette formation cyber à l’école de recrues. L’autre possibilité, c’est celle qui est offerte aux professionnels qui disposent déjà d’une expérience dans les activités cyber. Ces personnes passent une autre sélection durant laquelle on teste leurs capacités.



Osons nous montrer un peu taquin… En gros, votre bataillon est composé de hackers?