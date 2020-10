Zurich : Cybermobbing: le Prix Courage décerné à des parents endeuillés

Nadya et Candid Pfister, les parents d’une adolescente qui s’est suicidée en 2017 après avoir été victime de harcèlement sur internet, ont reçu vendredi le Prix Courage 2020 du magazine «Beobachter».

Le Prix Courage 2020 du magazine «Beobachter» est attribué à Nadya et Candid Pfister, parents d’une adolescente de 13 ans qui s’est suicidée après avoir été victime de mobbing en ligne. Le couple s’est engagé politiquement contre le sexting et le mobbing sur les réseaux sociaux.

Présidente du jury, l’ancienne ministre argovienne Susanne Hochuli rend hommage aux lauréats: «Nadya et Candid Pfister ont perdu leur enfant. Ils ont vécu la pire chose qui puisse arriver à des parents. Et pourtant, ils ont trouvé l’énergie et le courage civil de s’engager afin que plus aucun enfant ne se suicide à l’avenir après avoir été victime de mobbing en ligne.»