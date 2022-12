Vaud : Cyberpédocriminalité: 96 personnes arrêtées dont des mineurs

Du 1 er septembre au 31 octobre 2022, la cellule cyberpédophilie de la brigade criminelle a procédé à une opération de grande envergure afin de lutter contre la pédopornographie sur Internet: 96 personnes domiciliées dans le canton de Vaud et ayant téléchargé ou mis à disposition des images ou vidéos pédopornographiques, ont été interpellées puis entendues comme prévenues, dont 15% environ sont des mineurs.

Quelque 120 affaires ont été traitées, dont une dizaine concernait des individus habitant la capitale vaudoise. Celles-ci ont été transmises à la police lausannoise pour la suite des investigations. Sur la totalité des personnes dénoncées au Ministère public et au Tribunal des mineurs, deux ont été placées en détention provisoire. L’une d’entre elles est également mise en cause pour avoir commis des abus sexuels sur une mineure.

Pour la police cantonale vaudoise, 27 policières et policiers ont consacré 153 jours de travail pour effectuer 42 perquisitions qui ont mené à la saisie de 311 ordinateurs, supports de stockage et autres moyens de communication.

Collaboration internationale

Cette opération de lutte contre la cyberpédophilie a pu être menée grâce aux dénonciations effectuées par le National center for missing and exploited children (NCMEC) basé aux États-Unis. Ce dernier est le siège des fournisseurs d’accès principaux par lesquels transitent les contenus illicites. Un processus pour repérer ces contenus et les dénoncer aux pays concernés a été mis au point.