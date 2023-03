Cyberpunk 2077 aura des rendus de lumière dignes d’Hollywood

Alors que le ray tracing suit un seul faisceau de lumière sur une scène virtuelle, le path tracing (traçage de chemin en français) suit la lumière lorsqu’elle rebondit sur un environnement, imitant de manière plus réaliste son fonctionnement dans le monde physique. Il détermine la façon dont les surfaces proches reflètent ou absorbent la lumière, produisant des ombres douces et précises qui convainquent plus facilement notre cerveau que nous regardons une scène naturelle et réelle.