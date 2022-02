Jeux vidéo : «Cyberpunk 2077» s’offre une seconde chance

Plus d’un an après le lancement chaotique de son opus, le développeur CD Projekt Red espère se faire pardonner sur les consoles de dernière génération.

Le studio polonais a mis en ligne la mise à jour attendue pour «Cyberpunk 2077», son jeu qui avait défrayé la chronique fin 2020. Cette cyberaventure en monde ouvert fonctionne désormais à une fréquence d’images plus fluide et présente des caractéristiques graphiques davantage dignes des consoles de dernière génération de Sony (PlayStation 5) et Microsoft (Xbox Series X).

Lors de la présentation, CD Projekt Red s’est appliqué à montrer comment les conducteurs et les civils réagissent de manière plus réaliste sous la menace. Le studio a aussi revu le système des perks (atouts, avantages dans le jeu) et l’équilibre des combats. Il promet un jeu plus vivant qu’il ne l’était à l’origine. L’intelligence des PNJ (personnages non joueurs) a également été améliorée avec des ennemis affichant des comportements plus intéressants lors des combats.