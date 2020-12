Jeux vidéo : «Cyberpunk 2077», un flop à 13 millions d’exemplaires vendus

Malgré la controverse et les bugs, le titre du studio CD Projekt Red est à la hauteur des «Red Dead Redemption 2» et autre «Call of Duty: Modern Warfare».

«Cyberpunk 2077», mis en scène au siège de son studio polonais CD Project RED, (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) AFP

«Cyberpunk 2077» a encore de quoi alimenter les débats sur l’importance de ses bugs. Le studio polonais CD Project RED a en effet revendiqué la vente de 13 millions d’exemplaires du jeu au 20 décembre. L’estimation prend en compte les ventes sur toutes les plates-formes, y compris le PlayStation Network sur laquelle le jeu a désormais été retiré, les plus de 8 millions de précommandes enregistrées avant la sortie du jeu, ainsi que les remboursements traités par les détaillants physiques et numériques, a relevé l’analyste Daniel Ahmad.

Avec 13 millions d’unités écoulées, «Cyberpunk 2077» a généré environ plus de 780 millions de dollars de revenus au cours de ses 10 premiers jours de disponibilité. Cela met le jeu dans la même catégorie que «Red Dead Redemption 2» de Rockstar, qui avait rapporté 725 millions de dollars durant son premier week-end de vente. «Call of Duty: Modern Warfare» avait lui généré 600 millions de dollars de recettes au cours de ses trois premiers jours.