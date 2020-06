Jeux vidéo

«Cyberpunk 2077» une nouvelle fois repoussé

CD Projekt RED a besoin de davantage de temps pour fignoler son futur hit. Le jeu de rôle futuriste devrait être prêt le 19 novembre prochain.

Si, techniquement, le jeu semble terminé, CD Projekt RED écrit avoir besoin de plus de temps pour corriger les bugs et vérifier que tout fonctionne.

«Corriger de nombreux bugs»»

«Au moment où nous écrivons ces mots, Cyberpunk 2077 est terminé à la fois en termes de contenu et d'expérience de jeu», ont assuré les créateurs. Cependant, selon eux, en raison de l'abondance de contenu et de l'entrelacement des intriques, «nous devons tout passer en revue comme il faut afin d'équilibrer les mécanismes et de corriger de nombreux bugs».