New York : «Cyberpunk 2077» visé par une plainte collective

L’éditeur CD Projekt RED est traîné en justice pour avoir menti sur les performances du jeu sur les anciennes consoles.

Les plaignants reprochent à CD Projekt RED d’avoir trompé les investisseurs en mentant sciemment sur la qualité des versions PS4 et Xbox One du jeu. L’action en justice rappelle qu’en janvier 2020, l’entreprise avait affirmé que «Cyberpunk 2077», dont le coût de production est estimé à plus de 290 millions de francs, était «complet et jouable» sur les anciennes consoles de Sony et de Microsoft. Elle ajoute que la firme aurait tout fait pour dissimuler ses réelles performances jusqu’à sa sortie, qui a été repoussée à deux reprises cette année.