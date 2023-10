Cybersécurité: Les arnaques aux faux jobs déferlent sur la Suisse

1 / 5 Confused man checking smart phone outdoors Getty Images/iStockphoto Les messages sont envoyés via WhatsApp, Messenger ou Telegram. dr Le phénomène a démarré au début de l’été et connaît un pic depuis plusieurs semaines. dr

Mettre du beurre dans ses épinards en à peine quelques heures de travail. Une proposition alléchante sur laquelle de nombreux escrocs surfent. Depuis peu, une vague d’arnaques aux faux jobs sévit en Suisse. Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) indique avoir «reçu de plus en plus d’alertes concernant de fausses offres d'emploi ces dernières semaines». Contactées via WhatsApp, Telegram ou Messenger, les cibles reçoivent un message d’une personne se présentant comme l’employé d’une entreprise de recrutement – qui, elle, existe réellement. Face à l’ampleur du phénomène, une catégorie à part entière a été créée pour ce type d’arnaques le 1er septembre. Une centaine de cas ont déjà été dénoncés.

Plainte déposée

«Il y a vraiment une campagne massive, témoigne Marc Trillou, directeur de la plateforme de recrutement vaudoise TieTalent. On a reçu plusieurs dizaines de signalement nous informant que des gens se faisaient passer pour nous. Des photos de collaborateurs ont même été utilisées pour créer de faux comptes Facebook.» Le responsable a décidé de prendre les choses en main et a porté plainte pour usurpation d’identité, fin septembre. «Nous avons aussi installé un message d’alerte sur notre site. Ça a bien aidé. Depuis, les choses se sont calmées.»

«Ils jouent sur l’inflation»

Comble de l’ironie, le week-end dernier, il a lui-même été pris pour cible. «Curieux, j’ai joué le jeu.» Après avoir parlé à trois personnes différentes – toutes basées à l’étranger – un emploi lui a été proposé. «Je devais booster des produits en ligne. Pour une ou deux heures de boulot par jour, le salaire mensuel était énorme! Entre 6000 et 9000 dollars.» Et les conditions de travail très attractives: «Il était possible d’exercer depuis n’importe où avec des horaires flexibles. Ils jouent probablement sur l’inflation et le fait que les gens ont envie de se faire un peu d’argent supplémentaire», analyse le directeur.

Pour Patrick Ghion, chef de la cyber stratégie à la police cantonale genevoise, pas de doute, les malfrats tablent «sur le côté émotionnel. L’argent facile, un peu au noir, ça peut séduire au vu du contexte actuel.» L’expert constate également que «la diversification des vecteurs de communication est nouvelle et s’est développée ces derniers mois.» Enfin, il relève la détermination des auteurs, à laquelle il a, lui aussi, été confronté. «J’ai reçu trois messages en l’espace de deux mois. Parfois, ce sont les mêmes qui me recontactent. Comme je ne réagis pas, ils réessayent et insistent.» Pour endiguer le problème, «le mieux est de ne pas répondre et de bloquer le numéro.»

Un danger pour les jeunes

Face à cette pratique, les jeunes sont particulièrement vulnérables, estime l’expert. WhatsApp, Messenger, Telegram, «ils ont grandi avec ces réseaux et baignent dedans depuis toujours. Pour eux, c’est moins choquant de recevoir de tels messages sur ces canaux. Comme ils ne se rendent pas compte du danger, ils peuvent être intéressés par l’opportunité.»