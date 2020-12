Trois cents étudiants ont dû être évacués après qu’un incendie de poubelle s’est déclaré dans le hall du cycle d’orientation du Renard, à Vernier. Un mineur de l’établissement a reconnu être à l’origine du feu. La police cantonale l’a interpellé. Google Street

Alertée par d’autres responsables de cycles d’orientation (CO) d’une recrudescence de départs de feu, la direction d’un établissement scolaire genevois a décidé de prendre les devants. Dans un courriel adressé le 27 novembre au corps enseignant, ainsi qu’au personnel administratif et technique, elle leur demande d’être particulièrement vigilants car le même modus operandi serait à chaque fois employé. Il serait fondé sur un tutoriel circulant sur internet. Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale, préfère ne pas en dire plus. Il appelle toutefois les jeunes à la prudence. «Il faut absolument éviter de propager de telles informations sur les réseaux sociaux. Bien au contraire, il est important de signaler toute vidéo du genre qui tournerait sur le Net.»

Le Foron et le Renard victimes de départs de feu

Deux débuts d’incendie dans des cycles d’orientation ont été constatés à moins de dix jours d’intervalle. Le plus récent date du lundi 7 décembre, au cycle du Foron, à Thônex. «L’alarme a sonné à 11h31. Nous sommes intervenus pour un feu à l’extérieur du bâtiment, mais le personnel l’avait déjà maîtrisé à notre arrivée», résume Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours. L’incident, qui a généré un dégagement de fumée mais n’a fait aucun blessé, n’a pas nécessité d’évacuation. Selon nos informations, un élève de l’établissement a été identifié comme l’auteur de cet acte. Le second départ de feu remonte au 26 novembre, soit dix jours plutôt, au cycle d’orientation du Renard, à Vernier. «Un incendie de poubelle s’est déclaré dans le hall d’entrée du bâtiment. Trois cents étudiants ont dû être évacués. Aucun blessé n’est à déplorer», rapporte Alexandre Brahier. Et d’ajouter qu’«un mineur de l’établissement a été interpellé. Il a reconnu avoir mis le feu à la poubelle.»

La pointe de l’iceberg?

Dans son courriel du 27 novembre, la direction du cycle d’orientation, inquiète, évoque plusieurs incidents. Ces deux départs de feu ne seraient-ils que la pointe de l’iceberg? «C’est cyclique. Il peut y avoir un effet boule de neige. C’est diffusé sur les réseaux et ça donne des idées aux autres. Si on prend les mois de novembre et de décembre de manière isolée, il y a effectivement un nombre important d’incidents. Mais on ne peut pas dire que 2020 est une année avec un nombre particulièrement élevé de départs de feu», explique le représentant des forces de l’ordre. Pour la Direction générale de l’enseignement obligatoire, il n’y a pas non plus de quoi s’inquiéter. «Ces dernières semaines, nous avons effectivement constaté deux événements de ce type dans des cycles d’orientation. Mais, il est très prématuré d’évoquer une recrudescence d’incendies», estime Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département de l’instruction publique.

Automne de feu Quatre sinistres ont éclaté dans des établissements scolaires depuis le mois de novembre. Outre les deux départs de feu dans les cycles d’orientation, l’école de culture générale (ECG) Henry-Dunant, aux Franchises, a aussi été touchée. Quelque 1100 élèves ont dû être évacués le 6 novembre, à la suite d’un incendie dans les toilettes. Deux jours avant, dans le même établissement, les pompiers étaient intervenus pour un feu en tous points identiques. Dans les deux cas, personne n’a été blessé ou intoxiqué. Selon la «Tribune de Genève», la police a interpellé un suspect mineur.

