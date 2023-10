Cyclisme: À 28 ans, il change totalement de genre de peloton

Bart Lemmen a signé un peu à la surprise générale un contrat de deux saisons avec l’équipe Jumbo-Visma. Et pour cause: ce cycliste de 28 ans était encore militaire il y a quelques mois.

Avec plus de 60 succès sur un peu tous les terrains cette année, l’équipe Jumbo-Visma a été la plus puissante des formations du World Tour. Elle a notamment gagné le Giro par Primoz Roglic, le Tour de France via Jonas Vingegaard, avant de réussir un incroyable triplé sur la Vuelta avec le maillot rouge sur les épaules de l’habituel équipier Sepp Kuss. Cette formation va certes perdre un de ses sponsors titres tout bientôt, mais un nouveau sponsor, Lease a Bike, va lui permettre de conserver son train de vie.

Une équipe du World Tour peut engager 30 coureurs dans son giron au cours d’une saison et la troupe néerlandaise ne comptait que 27 titulaires ces derniers jours en vue de 2024. Autant dire que les attributions des derniers strapontins de l’escouade cornaquée par le directeur sportif Marijn Zeeman sont scrutées à la loupe. Les «Frelons» ont dégainé une première signature cette semaine et c’est peu dire qu’elle en a étonné plus d’un.

Le Néerlandais cette saison sur une course de moindre niveau. IMAGO/Pacific Press Agency

La dernière recrue de la Jumbo-Visma n’est, en effet, connue que des ultraspécialistes de la petite reine. Il s’agit d’un Néerlandais de 28 ans nommé Bart Lemmen et qui n’a que très peu de références dans les pelotons professionnels. Et pour cause! Le rouleur venu des Pays-Bas n’a commencé le cyclisme à un niveau à peu près élevé qu’au début de l’année 2022. Auparavant, il était militaire de carrière. Une toute autre sorte de peloton…