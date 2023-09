Cyclisme: Annemiek van Vleuten tire sa révérence

33’000 kilomètres par an

Au-delà des titres et de la façon de les conquérir, van Vleuten aura marqué son époque par sa manière de s’entraîner, plus que toutes ses collègues mais aussi beaucoup d’hommes. Ambitieuse et obstinée, elle a passé sa vie sur le vélo, enquillant jusqu’à 33’000 kilomètres par an, un total énorme. «Mon père m’a toujours encouragée à faire les choses à fond. A l’école, je voulais toujours avoir la meilleure note», explique-t-elle.