Cyclisme: Auteur d’un numéro, Christophe Laporte est champion d'Europe

Un groupe de dix favoris s'est dégagé dans l'avant-dernier tour du parcours tracé autour du «Vam Berg», la montagne artificielle la plus haute des Pays-Bas construite sur une déchetterie. Laporte s'en est détaché dans les derniers kilomètres et il a réussi à résister dans la dernière côte partiellement pavée du dernier kilomètre, alors que son habituel leader Van Aert a crevé au poteau.

Stefan Bissegger, 2e du chrono mercredi, a pris la poudre d'escampette à 190 km du but, en compagnie, notamment de son vainqueur contre la montre, le prodige anglais Joshua Tarling. Le fugueur n'a jamais compté vraiment plus de 2 minutes d'avance et a été repris à moins de 30 kilomètres du but. Les autres Suisses - privés de Stefan Küng, blessé lors du CLM - en lice étaient restés au chaud dans le peloton et leurs espoirs ont été réduits à néant, après une chute massive dans une descente, à 24 km de l'arrivée.