Cyclisme: Belle leçon sur le Tour de l’Avenir

C’est le genre d’images qui arrive quelques fois chaque année chez les grands et qui fait vite le tour du monde. Cette fois, c’est le jeune Radoslaw Fratczak (20 ans) qui a été victime de son enthousiasme débordant, alors que la ligne d’arrivée s’est presque présentée sous ses roues. Il a montré le nom de son pays, a levé les bras au ciel et a ensuite eu le temps de se prendre le casque entre les mains… Le tout sans gagner au final!

Sur la 2e étape du Tour de l’Avenir, entre Nozay et Chinon (189 km), le Polonais a cru trop vite l’emporter au sprint. Il a pensé gagner enfin sa 2e course de la saison, qui aurait été le plus grand succès de sa jeune carrière, après une étape de la peu cotée «course cycliste des Aigles de l’amitié polono-ukrainienne», mais le sort en a décidé autrement.