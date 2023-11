Cyclisme: «Bourré 12 nuits sur 14»: l’intersaison chargée de Geraint Thomas

«Honnêtement, ces deux dernières semaines, j’ai dû être bourré 12 jours sur 14, a expliqué le coureur de 37 ans, dans une interview donnée au Times. Depuis que je suis rentré à Cardiff, c’est fou. Ça se passe comme ça quand tu croises des potes. C’est genre: “Oh, on se voit? OK, sortons manger un truc ou plutôt juste s’asseoir au pub…”»

Le deuxième du dernier Giro, qui a prolongé son contrat de deux ans avec l’équipe Ineos dernièrement, se connaît parfaitement. Et il sait aussi comment fonctionnent certaines contrées, où refaire le monde au bistrot est érigé en vraie culture locale. «Je ne sais pas si c’est un truc de 'British' ou une mentalité australienne… Juste sortir et se mettre une mine quand tu es jeune. Ça m’est resté et c’est comme ça que je socialise», raconte-t-il.

Le vétéran de la formation britannique se trouve forcément très loin de la folle jeunesse d’aujourd’hui, bien plus formatée qu’à son époque et qui fait attention au moindre gramme englouti. Mais le Gallois, monté à 75 kg après ses quelques excès, est déjà de retour à l’entraînement et va tranquillement redescendre à 68,5 kg, son poids de forme. Avec le prochain Giro et peut-être le Tour de France dans le viseur.