Cyclisme: D'Italie à Nice: un Tour de France 2024 pas comme les autres

Le prochain Tour de France partira pour la 1re fois de son histoire d'Italie, avant de se terminer, une fois n'est pas coutume non plus, sur la Côte d'Azur. L'affiche est alléchante.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a présenté, mercredi, le parcours de l’édition 2024. AFP

Jeux olympiques de Paris oblige, la prochaine Grande Boucle ne sera pas du tout comme les autres. L'arrivée sera jugée à Nice le 11 août 2024, au terme d'un contre-la-montre individuel dont le départ sera donné à Monaco, en lieu et place de la traditionnelle parade et du sprint redondant sur les Champs-Elysées. Un chrono final, c’est une première depuis trente-cinq ans, mais pas la seule nouveauté de cette 111e édition de la plus grande course cycliste au monde.

Car pour la première fois de son histoire, le Tour va s'élancer d'Italie, de Florence, et les premiers écarts devraient pouvoir être creusés d'entrée. Sept cols seront au programme de la 1re étape en direction de Rimini, tandis que les punchers seront à l'affiche le lendemain, entre Cesenatico et Bologne, sur plus de 200 kilomètres. De l'autre côté des Alpes, le Tour de France fera quelques détours pour rendre hommage aux légendes de la bicyclette que sont Gino Bartali, Marco Pantani et Fausto Coppi.

Du suspense jusqu’à la fin

Le peloton retrouvera ensuite les routes françaises via Turin et un rapide premier passage dans les Alpes. Il mettra ensuite le cap sur Nuits-St-Georges pour un premier contre-la-montre, puis sur le centre du pays, où le Massif central sera un intéressant terrain de jeu.

En fin de deuxième semaine, les Pyrénées auront une grande importance pour le classement général, avec des arrivées en altitude au Pla d'Adet, puis sur le Plateau de Beille. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel et compagnie auront ensuite quelques courts jours de répit en Provence, avant de se mesurer à nouveau aux Alpes, plus au Sud cette fois, à Super Dévoluy, Barcelonnette, Isola 2000, puis au sommet du Col de la Couillole le dernier samedi, juste avant l'ultime chrono niçois. Le suspense devrait ainsi être au rendez-vous jusqu'aux derniers mètres de course.

Un Tour en partie hors de France pour les femmes

Quelques minutes avant ces messieurs, c'est le peloton féminin qui avait été servi, pour son Tour de France qui se courra majoritairement... hors de France. Et il est copieux, avec un sacré coup d'"Oranje". Les meilleures cyclistes du monde se battront pour le maillot jaune du 11 au 18 août, sur 946,3 kilomètres, et auront droit à leur premier départ à l'étranger.