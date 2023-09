Cyclisme: Des pompiers appelés pour soulager les coureurs

Il fait chaud en Indonésie ces jours-ci. La météo locale annonçait plus de 30 degrés ce samedi et le taux d'humidité flirtait avec les 80%. Mélangez tout ça et vous obtiendrez un bon 38° au ressenti, au terme de cette épreuve tracée entre Kerteh et Kuala Terengganu sur 187,4km. Ca pique.