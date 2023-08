Cyclisme: Fabio Christen lève les bras sur le Tour de l’Avenir

La 4e étape du Tour de l’Avenir a souri à un coureur suisse. Fabio Christen (21 ans) s’est imposé au terme d’une course raccourcie en raison des fortes chaleurs, disputée entre Aigurande et Evaux-les-Bains (133 km). L’Argovien a battu au sprint le Mexicain Isaac Del Toro et le Britannique Lukas Nerurkar. Son frère cadet, Jan, s’est, lui, classé 13e.